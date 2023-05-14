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Ремшуев Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ремшуев Василий Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ремшуев Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ремшуев Федор Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ремшуев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Вокнаволок, Костомукшский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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