Ремшуев Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ремшуев Василий Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ремшуев Никифор Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно