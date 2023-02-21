Авдотья Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марина Петровна
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Иван Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1764
Сын: Пётр Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1768
Сын: Фёдор Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Михайло Петров
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Афросинья Петровна
Отец ребёнка: Пётр Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Алексеев
Смерть
Неизвестно