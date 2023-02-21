Авдотья Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марина Петровна

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Иван Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Рождение ребёнка
1764

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Фёдор Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Михайло Петров

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Афросинья Петровна

Отец ребёнка: Пётр Алексеев

Медениково, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Алексеев

Смерть
Неизвестно
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