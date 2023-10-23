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Султанбаев Валерий Исланаевич
Султанбаев Валерий Исланаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.03.1955
Пол
Мужской
Отец
Султанбаев Исланай Султанбаевич
1928 г.р.
Мать
Султанбаева Амина Еникеевна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
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ИМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1955
Отец:
Султанбаев Исланай Султанбаевич
Мать:
Султанбаева Амина Еникеевна
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