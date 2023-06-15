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Селиванов Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953

Отец: Селиванов Федор Семенович

Мать: Селиванова Маша Федоровна

Рождение ребёнка
14.03.1976

Дочь: Прешкина Олеся Владимировна

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
21.12.1978

Дочь: Селиванова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
06.?.1981

Дочь: Селиванова Дарья Владимировна

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
05.07.1990

Сын: Селиванов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
27.?.1995

Сын: Селиванов Федор Владимирович

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селиванова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна

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