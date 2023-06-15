Селиванов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1953
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1953
Рождение ребёнка
14.03.1976
Дочь: Прешкина Олеся Владимировна
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
21.12.1978
Дочь: Селиванова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
06.?.1981
Дочь: Селиванова Дарья Владимировна
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
05.07.1990
Сын: Селиванов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
27.?.1995
Сын: Селиванов Федор Владимирович
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селиванова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Анатольевна