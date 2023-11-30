Чернышов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смерти01.12.?
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
05.06.1958
Сын: Чернышов Леонид Владимирович
Мать ребёнка: Чернышова Зинаида Семёновна
Рождение ребёнка
24.04.1963
Сын: Чернышов Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Чернышова Зинаида Семёновна
Смерть
01.12.?
Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край