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Чернышов Владимир Петрович

Место рождения

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край

Дата рождения

1931

Дата смерти

01.12.?

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Чернышов Петр Петрович

Мать: Чернышова Анастасия Сергеевна

Кутаис, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.06.1958

Сын: Чернышов Леонид Владимирович

Мать ребёнка: Чернышова Зинаида Семёновна

Рождение ребёнка
24.04.1963

Сын: Чернышов Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Чернышова Зинаида Семёновна

Смерть
01.12.?
Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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