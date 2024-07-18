Харитонова Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Харитонова) Тоня (Тома? Шура?) Дмитриевна
Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1929
Сын: Харитонов Петр Дмитриевич
Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Емельянович
Смерть
Неизвестно