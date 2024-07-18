Харитонова Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.
1907 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Харитонова) Тоня (Тома? Шура?) Дмитриевна

Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Дмитрий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Дмитрий Емельянович

Рождение ребёнка
29.09.1929

Сын: Харитонов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Харитонов Дмитрий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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