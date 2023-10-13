Нурмагомедов Шамиль Абдулаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурмагомедов Шамиль Абдулаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1957

Отец: Нурмагомедов Абдула Юсупович

Мать: Нурмагомедова Ханса Акиловна

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