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Прасковья Спиридоновна

Место рождения

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1799 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1817

Сын: Агапий Егорович

Отец ребёнка: Егор Максимович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Рождение ребёнка
1820

Сын: Семен Егорович

Отец ребёнка: Егор Максимович

Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Максимович

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
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