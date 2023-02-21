Крутов Иван Семеонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Семеон Данилов
Мать: Марфа Никитина
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Крутова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Крутов Семеон Иванов
Мать ребёнка: Крутова Ирина Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Крутова Ирина Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1892