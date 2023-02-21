Крутов Иван Семеонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрутов Иван Семеонов

Крутов Иван Семеонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Семеон Данилов

Мать: Марфа Никитина

Рождение ребёнка
1837

Сын: Крутов Василий Иванов

Мать ребёнка: Крутова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1847

Сын: Крутов Семеон Иванов

Мать ребёнка: Крутова Ирина Иванова

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Крутова Ирина Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1892
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close