Крупаева Александра Евсигнеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупаева Александра Евсигнеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1910 ст.

Дочь: Крупаева Анна Павлова

Отец ребёнка: Крупаев Павел Иванов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1911 ст.

Сын: Крупаев Петр Петров

Отец ребёнка: Крупаев Петр Иванов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.

Сын: Крупаев Еферий Петров

Отец ребёнка: Крупаев Петр Иванов

Жежельна, Ясногорский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупаев Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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