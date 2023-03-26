Крупаева Александра Евсигнеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1910 ст.
Дочь: Крупаева Анна Павлова
Отец ребёнка: Крупаев Павел Иванов
Рождение ребёнка
24.05.1911 ст.
Сын: Крупаев Петр Петров
Отец ребёнка: Крупаев Петр Иванов
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.
Отец ребёнка: Крупаев Петр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крупаев Павел Иванов
Смерть
Неизвестно