Мещерякова Пелагея Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова Пелагея Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1922

Сын: Мещеряков Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Мещеряков Кузьма

Покровское 1, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мещерякова Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Мещеряков Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Мещеряков Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Мещеряков Кузьма

Смерть
Неизвестно
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