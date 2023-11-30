Мещерякова Пелагея Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1922
Сын: Мещеряков Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Мещеряков Кузьма
Покровское 1, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мещерякова Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Мещеряков Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мещеряков Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мещеряков Кузьма
Смерть
Неизвестно