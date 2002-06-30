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Яковлев Данил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1928

Дата смерти

30.06.2002

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928

Отец: Яковлев Григорий Павлович

Мать: Яковлева Варвара Матвеевна

Рождение ребёнка
14.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна

Красноборье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Анна Ивановна

Смерть
30.06.2002
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