Яковлев Данил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1928
Дата смерти30.06.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1928
Рождение ребёнка
14.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева Анна Ивановна
Красноборье, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Анна Ивановна
Смерть
30.06.2002