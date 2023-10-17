Екатерина Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1775 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

МК-1800 09.03.1800 Деревни Иевска у крестьянина Фёдора Кононова жена Катерина Емельянова родила дочь Дарью, которая крещена того же числа Восприемницей была мать его Марья Ильина - рождение дочери МК... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1800

Дочь: Дарья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1800 09.03.1800 Деревни Иевска у крестьянина Фёдора Кононова жена Катерина Емельянова родила дочь Дарью, которая крещена того же числа Восприемницей была мать его Марья Ильина
Рождение ребёнка
08.01.1802

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1802 08.01.1802 Того же ведомства деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Мелентьева родила дочь Татьяну, которая крещена 12го числа Восприемницей была мать его родная Марья Ильи... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1804

Сын: Никифор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1804 09.03.1804 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Емельянова родила сына Никифора, которой крещен 13го числа священником Яковом Петровым с дьячком Т... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1806

Дочь: Параскева Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Кононов

Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Мелентьева родила дочь Параскеву, которая крещена 28го числа священником Иаковом ... Показать все
Рождение ребёнка
1808

Сын: Степан Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Кононов

МК-1811 22.07.1811 Того же уезда и вотчины деревни Иевска крестьянина Фёдора Кононова сын Стефан. Оной умерший погребён священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ивановым и пономарём Симеоном Ма... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Кононов

Место жительства
Неизвестно
Иевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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