Екатерина Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
МК-1800 09.03.1800 Деревни Иевска у крестьянина Фёдора Кононова жена Катерина Емельянова родила дочь Дарью, которая крещена того же числа Восприемницей была мать его Марья Ильина - рождение дочери МК... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1800
Дочь: Дарья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Кононов
МК-1800 09.03.1800 Деревни Иевска у крестьянина Фёдора Кононова жена Катерина Емельянова родила дочь Дарью, которая крещена того же числа Восприемницей была мать его Марья Ильина
Рождение ребёнка
08.01.1802
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Кононов
МК-1802 08.01.1802 Того же ведомства деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Мелентьева родила дочь Татьяну, которая крещена 12го числа Восприемницей была мать его родная Марья Ильи... Показать все
Рождение ребёнка
09.03.1804
Сын: Никифор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Кононов
МК-1804 09.03.1804 Того же уезда и вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Емельянова родила сына Никифора, которой крещен 13го числа священником Яковом Петровым с дьячком Т... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1806
Дочь: Параскева Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Кононов
МК-1806 27.10.1806 Того же уезда Казенной Присецкой вотчины деревни Иевска у крестьянина Федора Кононова жена Катерина Мелентьева родила дочь Параскеву, которая крещена 28го числа священником Иаковом ... Показать все
Рождение ребёнка
1808
Сын: Степан Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Кононов
МК-1811 22.07.1811 Того же уезда и вотчины деревни Иевска крестьянина Фёдора Кононова сын Стефан. Оной умерший погребён священником Иаковом Петровым с дьячком Тимофеем Ивановым и пономарём Симеоном Ма... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Кононов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно