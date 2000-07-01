Головин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.07.2000
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Головина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головин Александр Александрович
Мать ребёнка: Головина Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Татьяна Александровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Валентина
Смерть
01.07.2000
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область