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Головин Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Головин Александр Александрович

Мать: Головина Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Головина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головин Александр Александрович

Мать ребёнка: Головина Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Татьяна Александровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Валентина

Смерть
01.07.2000
Лесная Хмелевка, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
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