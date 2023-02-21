Шмуйлович Борис Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмуйлович Борис Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1899

Дата смерти

04.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1899

Отец: Шмуйлович Моисей Львович

Мать: Шмуйлович Александра

Рождение ребёнка
23.03.1930

Сын: Шмуйлович Юрий Борисович

Мать ребёнка: Шмуйлович Августа Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмуйлович Ирина Борисовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмуйлович Анатолий Борисович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.09.1970
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