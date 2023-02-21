Шмуйлович Борис Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1899
Дата смерти04.09.1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1899
Отец: Шмуйлович Моисей Львович
Мать: Шмуйлович Александра
Рождение ребёнка
23.03.1930
Мать ребёнка: Шмуйлович Августа Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмуйлович Ирина Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмуйлович Анатолий Борисович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.09.1970