Омельченко Николай Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Николай Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1928

Дата смерти

?.09.1996

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928

Отец: Омельченко Прокопий Антонович

Мать: Федосья Филипповна

Рождение ребёнка
06.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
02.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия

Рождение ребёнка
08.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисия

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубково
Смерть
?.09.1996
Зубково, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область
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