Омельченко Николай Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1928
Дата смерти?.09.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928
Отец: Омельченко Прокопий Антонович
Мать: Федосья Филипповна
Рождение ребёнка
06.12.1955
Рождение ребёнка
02.08.1957
Рождение ребёнка
08.03.1959
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубково
Смерть
?.09.1996
Зубково, Краснозерский муниципальный район, Новосибирская область