Булдаков Авдей Степанов
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Булдаков Степан Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Катаева Степанида Авдеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1738 и 1741
Сын: Булдаков Агап Авдеев
Мать ребёнка: Булдакова Агафия Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763