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Булдаков Авдей Степанов

Место рождения

Широковцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Булдаков Степан Павлов

Мать: не указана

Широковцы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Булдаков Тимофей Авдеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1733

Дочь: Катаева Степанида Авдеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1738 и 1741

Сын: Булдаков Агап Авдеев

Мать ребёнка: Булдакова Агафия Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булдакова Агафия Карповна

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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