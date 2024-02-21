Короткова валерия васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова валерия васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1987

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютюкин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
15.12.2013

Дочь: Тютюкина Валерия александровна

Отец ребёнка: Тютюкин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
19.06.2023

Дочь: Тютюкина ярослава александровна

Отец ребёнка: Тютюкин Александр Владимирович

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