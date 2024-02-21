Короткова валерия васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.2013
Дочь: Тютюкина Валерия александровна
Отец ребёнка: Тютюкин Александр Владимирович
Рождение ребёнка
19.06.2023
Дочь: Тютюкина ярослава александровна
Отец ребёнка: Тютюкин Александр Владимирович