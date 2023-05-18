Шатверова (Брагина) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатверова (Брагина) Ирина

Место рождения

Россия, Нижегородская обл. гор. Арзамас-75 (теперь Саров)

Дата рождения

21.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1964

Отец: Брагин Вячеслав Кузьмич

Мать: Брагина Светлана

Россия, Нижегородская обл. гор. Арзамас-75 (теперь Саров)
Бракосочетание
Около 18.09.1986

Муж: Шатверов Алексей

Москва, Грибоедовский дворец бракосочетаний
Рождение ребёнка
14.05.1987

Дочь: Юрова (yurova) Валерия

Отец ребёнка: Шатверов Алексей

Россия, Нижегородская обл. гор. Арзамас-16 (теперь Саров)
Развод
Около 1990

Муж: Шатверов Алексей

Бракосочетание
Около 2003

Муж: Копеин Андрей

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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