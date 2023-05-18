Шатверова (Брагина) Ирина
Место рожденияРоссия, Нижегородская обл. гор. Арзамас-75 (теперь Саров)
Дата рождения21.03.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
21.03.1964
Отец: Брагин Вячеслав Кузьмич
Мать: Брагина Светлана
Россия, Нижегородская обл. гор. Арзамас-75 (теперь Саров)
Бракосочетание
Около 18.09.1986
Муж: Шатверов Алексей
Москва, Грибоедовский дворец бракосочетаний
Рождение ребёнка
14.05.1987
Дочь: Юрова (yurova) Валерия
Отец ребёнка: Шатверов Алексей
Россия, Нижегородская обл. гор. Арзамас-16 (теперь Саров)
Развод
Около 1990
Муж: Шатверов Алексей
Бракосочетание
Около 2003
Муж: Копеин Андрей
Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область