Ризенкампф (Поклевская-Козелл) Анна-Антонина Альфонсовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти05.12.1908
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Благословение
03.11.1902 ст.
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
3 ноября 1902 г. жена генерал-майора Анна Альфонсовна Ризенкампф стала восприемницей Станислава-Викентия Викентьевича Поклевского-Козелл. Таинство крещения совершено в Екатеринбургском Римско-Католич... Показать все
Смерть
05.12.1908