Ризенкампф (Поклевская-Козелл) Анна-Антонина Альфонсовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ризенкампф (Поклевская-Козелл) Анна-Антонина Альфонсовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

05.12.1908

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Поклевский-Козелл Альфонс Фомич

Мать: Поклевская-Козелл Анжелина Иосифовна

Благословение
03.11.1902 ст.
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
3 ноября 1902 г. жена генерал-майора Анна Альфонсовна Ризенкампф стала восприемницей Станислава-Викентия Викентьевича Поклевского-Козелл. Таинство крещения совершено в Екатеринбургском Римско-Католич... Показать все
Смерть
05.12.1908
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