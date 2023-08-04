Соколов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Василий Сергеевич

Соколов Василий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1994

Отец: Соколов Сергей Васильевич

Мать: Соколова Лариса Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close