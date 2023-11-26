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(Зиновьева) Анна Ивановна

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Каликинская волость, деревня Степыгино

Дата рождения

?.01.1899 ст.

Дата смерти

15.07.1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1899 ст.

Отец: Зиновьев Иван Иванович

Мать: Зиновьева Анна Михайловна

Костромская губерния, Чухломский уезд, Каликинская волость, деревня Степыгино
Смерть
15.07.1900 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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