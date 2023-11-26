(Зиновьева) Анна Ивановна
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Каликинская волость, деревня Степыгино
Дата рождения?.01.1899 ст.
Дата смерти15.07.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1899 ст.
Отец: Зиновьев Иван Иванович
Костромская губерния, Чухломский уезд, Каликинская волость, деревня Степыгино
Смерть
15.07.1900 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург