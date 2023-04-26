Ананьин Прокопий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьин Прокопий Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1877 ст.

Сын: Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белобородова Елисавета Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ананьина Зиновия Антиповна

Смерть
Неизвестно
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