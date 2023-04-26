Ананьин Прокопий Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1877 ст.
Сын: Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белобородова Елисавета Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно