Феодосия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Королёв Александр Саввин

Мать: Королёва Анисья Васильева

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