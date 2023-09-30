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Феодосия Александровна
Феодосия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Пол
Женский
Отец
Королёв Александр Саввин
Мать
Королёва Анисья Васильева
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Королёв Александр Саввин
Мать:
Королёва Анисья Васильева
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