Пацаев Иван Пантелеевич
Место рожденияТургайская губерния, Актюбинский уезд, с.Петровское
Дата рождения1911
Дата смерти16.10.1941
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Пацаев Пантелей Данилович
Мать: Пацаева Мария
Тургайская губерния, Актюбинский уезд, с.Петровское
Бракосочетание
С 1931 по 1932
Жена: Пацаева Мария Сергеевна
осень 1931 или 1932
Рождение ребёнка
19.06.1933
Мать ребёнка: Пацаева Мария Сергеевна
г. Актюбинск, Казахская ССР
Работа или профессия
С ?.06.1933 по ?.07.1933
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
директор хлебопекарни
Военная служба
С ?.08.1933 по ?.08.1935
замполит зенитной батареи
Место жительства
С 1935 по 1937
Аккемир, Мугалжарский район, Актюбинская область
Место жительства
С 1937 по 1941
Алга, Алгинский район, Актюбинская область
ул.Центральная, д.8
Рождение ребёнка
29.05.1940
Дочь: Пацаева Галина Ивановна
Мать ребёнка: Пацаева Мария Сергеевна
Военная служба
С ?.07.1941 по ?.10.1941
политрук
Смерть
16.10.1941
Детчино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область