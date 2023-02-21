Пацаев Иван Пантелеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПацаев Иван Пантелеевич

Пацаев Иван Пантелеевич

avatar

Место рождения

Тургайская губерния, Актюбинский уезд, с.Петровское

Дата рождения

1911

Дата смерти

16.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Пацаев Пантелей Данилович

Мать: Пацаева Мария

Тургайская губерния, Актюбинский уезд, с.Петровское
Бракосочетание
С 1931 по 1932

Жена: Пацаева Мария Сергеевна

осень 1931 или 1932
Рождение ребёнка
19.06.1933

Сын: Пацаев Виктор Иванович

Мать ребёнка: Пацаева Мария Сергеевна

г. Актюбинск, Казахская ССР
Работа или профессия
С ?.06.1933 по ?.07.1933
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
директор хлебопекарни
Военная служба
С ?.08.1933 по ?.08.1935
замполит зенитной батареи
Место жительства
С 1935 по 1937
Аккемир, Мугалжарский район, Актюбинская область
Место жительства
С 1937 по 1941
Алга, Алгинский район, Актюбинская область
ул.Центральная, д.8
Рождение ребёнка
29.05.1940

Дочь: Пацаева Галина Ивановна

Мать ребёнка: Пацаева Мария Сергеевна

Военная служба
С ?.07.1941 по ?.10.1941
политрук
Смерть
16.10.1941
Детчино, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close