Новикова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930

Отец: Москвин Иван Дмитриевич

Мать: Москвина Татьяна

Рождение ребёнка
17.04.1953

Сын: Новиков Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Новиков Юрий Петрович

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1957

Сын: Новиков Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Новиков Юрий Петрович

Смерть
Неизвестно
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