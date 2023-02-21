Новикова Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1930
Отец: Москвин Иван Дмитриевич
Мать: Москвина Татьяна
Рождение ребёнка
17.04.1953
Сын: Новиков Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Новиков Юрий Петрович
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1957
Отец ребёнка: Новиков Юрий Петрович
Смерть
Неизвестно