Ганьшина (Ганьшина) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганьшина (Ганьшина) Варвара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1902

Дата смерти

24.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1902

Отец: Ганьшин Михаил Тимофеевич

Мать: Ганьшина Агриппина -

Бракосочетание
1923

Муж: Ганьшин Иван Алексеевич

X-Unknown
Супруг(-а): Иван Алексеевич Ганьшин
Рождение ребёнка
18.02.1925

Сын: Ганьшин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ганьшин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
18.09.1926

Сын: Ганьшин Александр Иванович

Отец ребёнка: Ганьшин Иван Алексеевич

Тынково, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
24.10.1984
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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