Ганьшина (Ганьшина) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1902
Дата смерти24.10.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1902
Отец: Ганьшин Михаил Тимофеевич
Мать: Ганьшина Агриппина -
Бракосочетание
1923
X-Unknown
Супруг(-а): Иван Алексеевич Ганьшин
Рождение ребёнка
18.02.1925
Отец ребёнка: Ганьшин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1926
Сын: Ганьшин Александр Иванович
Отец ребёнка: Ганьшин Иван Алексеевич
Тынково, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
24.10.1984
Липецк, город Липецк, Липецкая область