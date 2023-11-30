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Личманов Федор Тихонович

Место рождения

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918

Отец: Личманов Тихон Диевич

Мать: Личманова Агафья Яковлевна

Любимовка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Фонд 389 Опись 1 Дело 2202 (1918г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка (рождение), Ляхово, Марковка (рождение), Матвеевка https://yandex.ru/archive/cat... Показать все
Смерть
Неизвестно
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