Личманов Федор Тихонович
Место рождения
Дата рождения16.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918
Отец: Личманов Тихон Диевич
Фонд 389 Опись 1 Дело 2202 (1918г) Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сел: Любимовка (рождение), Ляхово, Марковка (рождение), Матвеевка https://yandex.ru/archive/cat... Показать все
Смерть
Неизвестно