Захарычева Аксинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845 или 1850
Дочь: (Захарычева) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Захарычева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Захарычева) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Захарычева) Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Захарычева) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно