Захарычева Аксинья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахарычева Аксинья Григорьевна

Захарычева Аксинья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарычев Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1845 или 1850

Дочь: (Захарычева) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Захарычева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Захарычева) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Захарычева) Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Захарычева) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Захарычев Иван Алексеевич

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.