Колпаков Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1991
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.07.2016
Дочь: Колпакова Ксения Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.2022
Дочь: Колпакова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности