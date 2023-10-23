Колпаков Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпаков Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.2016

Дочь: Колпакова Ксения Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.2022

Дочь: Колпакова Екатерина Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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