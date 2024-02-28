Чооду Аяс Шолбанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чооду Аяс Шолбанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2006

Пол

Мужской

Отец

1966 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2006

Отец: Чооду Шолбан Викторович

Мать: Чооду Сайлык Белек-ооловна

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