Волощук Петр Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1907
Дата смерти27.01.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1907
Отец: Волощук Мирон Никитич
Мать: Волощук Марфа Зиновьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKFQ
Смерть
27.01.1945
Причина смерти: War | https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie56151622/ 54°37'22'' (54.622966) с.ш., 20°53'3'' (20.8842) в.д. Поименный список захоронения Воинское звание: рядовой... Показать все