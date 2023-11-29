Карлагина Васса Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлагина Васса Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1865

Дочь: Васса Никтична

Отец ребёнка: Карлагин Никита Саввин

Панова,Оханский уезд,Пермская геберния,Россия
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Карлагин Никита Саввин

Панова,Оханский уезд,Пермская геберния,Россия
Рождение ребёнка
18.01.1882

Сын: Карлагин Василий Никитич

Отец ребёнка: Карлагин Никита Саввин

Панова,Оханский уезд,Пермская геберния,Россия
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