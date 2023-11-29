Карлагина Васса Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1865
Дочь: Васса Никтична
Отец ребёнка: Карлагин Никита Саввин
Панова,Оханский уезд,Пермская геберния,Россия
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Карлагин Никита Саввин
Панова,Оханский уезд,Пермская геберния,Россия
Рождение ребёнка
18.01.1882
Отец ребёнка: Карлагин Никита Саввин
Панова,Оханский уезд,Пермская геберния,Россия