Тимофей Петров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиПосле 1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1801 ст.
Жена: Варвара Михайлова
Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1801 ст.
Сын: Игнатий Тимофеев
Мать ребёнка: Варвара Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1806