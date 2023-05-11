Тимофей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Петров

Место рождения

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

После 1806

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
19.01.1801 ст.

Жена: Варвара Михайлова

Ташла, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.12.1801 ст.

Сын: Игнатий Тимофеев

Мать ребёнка: Варвара Михайлова

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1806
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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