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Сисин Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.08.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.11.1964

Сын: Сисин Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Сисина Ольга Ивановна

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1965

Дочь: Арапова Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Сисина Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сисина Ольга Ивановна

Смерть
02.08.2015
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