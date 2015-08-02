Сисин Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.08.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1964
Сын: Сисин Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Сисина Ольга Ивановна
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.10.1965
Дочь: Арапова Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Сисина Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сисина Ольга Ивановна
Смерть
02.08.2015