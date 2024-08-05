Тужик Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужик Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тужик Михаил Алексеевич

Мать: Тужик Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тужик Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Тужик Людмила

Рождение ребёнка
26.03.?

Дочь: Тужик Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Тужик Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тужик Людмила

Смерть
Неизвестно

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