Тужик Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тужик Михаил Алексеевич
Мать: Тужик Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тужик Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Тужик Людмила
Рождение ребёнка
26.03.?
Дочь: Тужик Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Тужик Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тужик Людмила
Смерть
Неизвестно