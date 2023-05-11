(Ковалева) Галина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ковалева) Галина Леонидовна

Место рождения

Кирпичное

Дата рождения

1963

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Ковалев Леонид Николаевич

Мать: Ковалева Раиса

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