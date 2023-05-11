Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Ковалева) Галина Леонидовна
(Ковалева) Галина Леонидовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Кирпичное
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Ковалев Леонид Николаевич
1939 г.р.
Мать
Ковалева Раиса
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Ковалев Леонид Николаевич
Мать:
Ковалева Раиса
Кирпичное
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия