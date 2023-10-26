Коршунов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коршунов Николай
Мать: Коршунова Тамара
Рождение ребёнка
05.06.1981
Дочь: Недосвети Наталья Александровна
Мать ребёнка: Коршунова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
01.06.1985
Сын: Коршунов Константин Александрович
Мать ребёнка: Коршунова Татьяна Михайловна
Смерть
Неизвестно