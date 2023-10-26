Коршунов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коршунов Николай

Мать: Коршунова Тамара

Рождение ребёнка
05.06.1981

Дочь: Недосвети Наталья Александровна

Мать ребёнка: Коршунова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
01.06.1985

Сын: Коршунов Константин Александрович

Мать ребёнка: Коршунова Татьяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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