Самохин Василий Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самохин Василий Валерьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1991

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1991

Отец: Самохин Валерий Васильевич

Мать: Якименко Яна Валерьевна

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