Пасынков Петр Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Пасынков Яков Карпов
Мать: Пасынкова Анна Ларионова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762