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Пасынков Петр Яковлев

Место рождения

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Пасынков Яков Карпов

Мать: Пасынкова Анна Ларионова

Озеро малое, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Якима Иванова (Болталы), Никольский приход, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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