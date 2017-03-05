Миронов Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Александр Викторович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

29.01.1956

Дата смерти

05.03.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
05.03.2017
Самара, Самара, Самарская область
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