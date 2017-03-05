Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Миронов Александр Викторович
Миронов Александр Викторович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
29.01.1956
Дата смерти
05.03.2017
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Самара
, Самара, Самарская область
Смерть
05.03.2017
Самара
, Самара, Самарская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия