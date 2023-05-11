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Крастикова Красотина Марфа Иванова

Место рождения

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.06.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1840 ст.

Отец: Харламов Иван Петров

Мать: Харламова Евдокия Григорьева

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.7 оп.77 д.81а л.890 об.-891
Бракосочетание
28.10.1866 ст.

Муж: Крастиков Красотин Гордей Захаров

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.153 д.80 л.450 об.-451 жених второй брак, вдовец невеста-первый брак
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.

Сын: Красотин Крастиков Карастиков Василий Гордеев

Отец ребёнка: Крастиков Красотин Гордей Захаров

Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
ГАРТ Ф.4 оп.176 д.170 л.395 об.-396
Смерть
Неизвестно
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