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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1734
Сын: Мартюшев Игнатей Гаврилов
Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Мартюшев Дементей Гаврилов
Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов