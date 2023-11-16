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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1732

Сын: Мартюшев Захар Гаврилов

Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1734

Сын: Мартюшев Игнатей Гаврилов

Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1736

Сын: Мартюшев Конон Гаврилов

Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1741

Сын: Мартюшев Дементей Гаврилов

Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1745

Сын: Мартюшев Роман Гаврилов

Отец ребёнка: Мартюшев Гаврило Иванов

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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