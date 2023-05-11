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Марков Николай Афанасьевич

Место рождения

Вежа

Дата рождения

09.05.1918

Дата смерти

24.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918

Отец: Марков Афанасий Осипович

Мать: Маркова Евдокия

Вежа
Рождение ребёнка
23.11.1952

Дочь: Гаврилова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Маркова Ирина Ильична

Работа или профессия
По 1978
плановый отдел управления сельского хозяйства при Устьянском райисполкоме
экономист
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркова Ирина Ильична

Смерть
24.03.1989
п. Октябрьский
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Бычья
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