Марков Николай Афанасьевич
Место рожденияВежа
Дата рождения09.05.1918
Дата смерти24.03.1989
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1918
Отец: Марков Афанасий Осипович
Мать: Маркова Евдокия
Вежа
Рождение ребёнка
23.11.1952
Дочь: Гаврилова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Маркова Ирина Ильична
Работа или профессия
По 1978
плановый отдел управления сельского хозяйства при Устьянском райисполкоме
экономист
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маркова Ирина Ильична
Смерть
24.03.1989
п. Октябрьский
Причина смерти: инсульт
Похороны
Неизвестно
Бычья