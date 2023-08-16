Ахмылина Мелания Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1906
Сын: Ахмылин Гавриил Спиридонович
Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович
Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.07.1907
Сын: Ахмылин Илья Спиридонович
Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
20.10.1909
Сын: Ахмылин Дмитрий Спиридонович
Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
19.03.1913
Сын: Ахмылин Сергей Спиридонович
Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
15.03.1916
Дочь: Ахмылина Христина Спиридоновна
Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович
Рождение ребёнка
15.03.1918
Дочь: Ахмылина Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно