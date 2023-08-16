Ахмылина Мелания Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахмылина Мелания Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1906

Сын: Ахмылин Гавриил Спиридонович

Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович

Ерестная, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
18.07.1907

Сын: Ахмылин Илья Спиридонович

Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.10.1909

Сын: Ахмылин Дмитрий Спиридонович

Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
19.03.1913

Сын: Ахмылин Сергей Спиридонович

Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.03.1916

Дочь: Ахмылина Христина Спиридоновна

Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.03.1918

Дочь: Ахмылина Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Ахмылин Спиридон Стефанович

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмылин Спиридон Стефанович

Смерть
Неизвестно
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