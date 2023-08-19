Сомсин Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомсин Александр Антонович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

1909

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Сомсин Антон Мартынович (Мартинов)

Мать: Сомсина Лидия Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомсина Вера

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сомсина Вера

Смерть
1962
Украина
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