Сомсин Александр Антонович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
Около 1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сомсина Вера
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сомсина Вера
Смерть
1962
Украина