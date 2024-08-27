Глазачёв Виктор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1942
Сын: Глазачёв Владимир Викторович
Мать ребёнка: Глазачёва (Князева) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
14.02.1945