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Глазачёв Виктор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1916 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Глазачёв Василий

Мать: Глазачёва (Жданова) Олимпиада Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачёва (Князева) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазачёва (Князева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачёва (Князева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
25.07.1942

Сын: Глазачёв Владимир Викторович

Мать ребёнка: Глазачёва (Князева) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
14.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Глазачёва (Князева) Мария Васильевна

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