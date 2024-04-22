Евдокея Савельева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
29.10.1822 ст.
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Александр Антонов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1833