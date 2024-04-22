Евдокея Савельева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокея Савельева (Вна)

Место рождения

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
29.10.1822 ст.

Муж: Александр Антонов (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Егор Александров (Ич)

Отец ребёнка: Александр Антонов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
До 1833
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