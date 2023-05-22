Литкова Варвара Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литкова Варвара Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: Стеблянко Матрена Михайловна

Смерть
1990
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