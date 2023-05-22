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Литкова Варвара Григорьевна
Литкова Варвара Григорьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Стеблянко Матрена Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать:
Стеблянко Матрена Михайловна
Смерть
1990
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