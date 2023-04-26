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Галинская (Галинская) Анна Симеонова
Галинская (Галинская) Анна Симеонова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Между 1848 и 1849
Пол
Женский
Отец
Галинский Симеон Танасов
Между 1803 и 1804 г.р.
Мать
Акилина
Между 1804 и 1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1848 и 1849
Отец:
Галинский Симеон Танасов
Мать:
Акилина
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