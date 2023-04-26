Галинская (Галинская) Анна Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галинская (Галинская) Анна Симеонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1848 и 1849

Пол

Женский

Отец

Между 1803 и 1804 г.р.

Мать

Между 1804 и 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1848 и 1849

Отец: Галинский Симеон Танасов

Мать: Акилина

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